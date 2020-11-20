بعدما وصلت منتوجات "بيكون" و"نجار" المدعومة الى الكويت.. وزير الاقتصاد يتحرك

استدعى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كل من شركتي بيكون ونجار بعد انتشار صور على مواقع التواصل الإجتماعي تبرز وجود سلع مدعومة في مراكز بيع في الكويت وتركيا. وقد طلب منهم ابراز المستندات التي تثبت ان تصدير هذه البضائع جرى بشكل فردي ليبنى على الأمر مقتضاه. كما اكد أنه سيحيل الإخبار الى النيابة العامة المالية.