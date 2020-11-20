إقتصاد

وزير الاقتصاد يحدّد سعر ووزن ربطة الخبز

Lebanon 24
20-11-2020 | 15:38
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نظراً للارتفاع الحاد بسعر القمح  في بورصته العالمية الى حدود 275 دولارا اميركيا للطن أي بنسبة ٤٠% تقريباً، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الصيانة لدى المطاحن الآلية، وبناءً على هبة الطحين من الجمهورية العراقية والتي ستدخل في انتاج الخبز اللبناني بنسبة ٢٥% والتي تتلاءم مع أفضل طرائق الانتاج، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارين نافذين لغاية الخامس من كانون الثاني ٢٠٢١، حدد بموجبهما طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (الموحد فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //812000 ل.ل.// (ثمانمئة واثنا عشر ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.
كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:
-ربطة حجم كبير: زنة 900 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2000 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى.
-ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1250 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى.
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