إقتصاد

دولار السوق السوداء يتراجع مجددا!

Lebanon 24
21-11-2020 | 10:55
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سجل تراجع جديد بسعر صرف الدولار في "السوق السوداء" ليتراوح بين "8220 و8280 ليرة" لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
المصدر: ياصور
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