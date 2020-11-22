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إقتصاد
"ما بعد بركسيت".. اتفاق تجاري موقّت بين بريطانيا وكندا!
Lebanon 24
22-11-2020
|
09:00
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أعلنت وزارة التجارة البريطانية، توصل المملكة المتحدة وكندا، أمس السبت، إلى اتفاق تجاري "موقت لما بعد بريكست" يمّدد الاتفاق السابق عندما كان البلد جزءاً من الاتحاد الأوروبي اعتباراً الأول من كانون الثاني 2021.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في اتصال عبر الفيديو اليوم، توصل رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رفقة وزيرة التجارة الدولية ليز تراس ونظيرتها الكندية ماري نغ، إلى اتفاق مبدئي يجدد الاتفاق التجاري الحالي بين الاتحاد الأوروبي وكندا".
وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد أوضحت ليزا تراس أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يعزز المبادلات التجارية بقيمة 20 مليار جنيه استرليني (22.4 مليار يورو) ويضمن آلاف الوظائف"، مشيدة بالروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المتحدة وكندا.
من جهته، قال بوريس جونسون إن "هذا اتفاق رائع للمملكة المتحدة، يضمن التجارة عبر الأطلسي مع أحد أقرب حلفائنا"، معربا عن أمله في أن "يعزز" الصادرات البريطانية إلى كندا.
ولم يوقع بعد الاتفاق رسمياً، وهو موقّت لأنه سيفتح مفاوضات العام المقبل من أجل "إبرام اتفاق جديد أكثر طموحاً"، حسبما ذكرت وزيرة التجارة البريطانية.
ومن المقرر أن يسمح الاتفاق وفق البيان بالذهاب أبعد "في ميادين على غرار التجارة الإلكترونية والبيئة".
وقالت وزارة التجارة البريطانية إن الاتفاق الجديد لا يشمل الآن سوى بنود الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا ولا يعطي أي امتياز جديدة للشركات البريطانية، لكنه يعفي المصدّرين من ضرائب جمركية تقدر بـ 42 مليار جنيه استرليني (47 مليار يورو).
ويبدأ سريان هذا الاتفاق في الأول من كانون الثاني 2021 مع نهاية الفترة الانتقالية لـ"بريكست" التي تلتزم خلالها بريطانيا بالقواعد الأوروبية بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي رسمياً نهاية كانون الثاني.
المصدر:
سبوتنيك
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