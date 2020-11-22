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إقتصاد
دولة آسيوية تصرف 645 دولاراً لكل مصاب بكورونا
Lebanon 24
22-11-2020
|
17:00
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تبنت حكومة هونغ كونغ خطة تقضي بدفع مساعدات مالية إلى المقيمين ذوي الدخل المنخفض الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت تشان سيو-تشي، وزيرة الغذاء والصحة في حكومة المستعمرة البريطانية السابقة التابعة للصين منذ تسعينيات القرن الماضي، في حوار إذاعي أن السلطات ستدفع خمسة آلاف دولار محلي (أي 645 دولارا أميركيا) إلى كل مواطن تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن المساعدات ستخصص بالدرجة الأولى إلى المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى الدعم المالي.
وأوضحت المسؤولة أن هذه المساعدة تأتي في مسعى إلى تشجيع السكان ذوي الدخل المنخفض الذين يخشون من فقدان رواتبهم في حال دخولهم الحجر الصحي على الخضوع لفحص كورونا، مضيفة أن وزارة العمل والرفاهية المحلية ستكشف عن تفاصيل الخطة قريبا.
ويأتي ذلك على خلفية إعادة ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في هونغ كونغ.
وسجلت في المستعمرة السابقة حتى اليوم 5628 إصابة مؤكدة بالوباء منها 108 حالات وفاة.
وكشفت السلطات الصحية مؤخرا بؤرة للعدوى داخل ملاهي رقص، تضم 80 حالة إصابة على الأقل.
المصدر: روسيا اليوم
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