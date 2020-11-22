إقتصاد

الإمارات تعلن اكتشافات نفطية ضخمة

Lebanon 24
22-11-2020 | 18:00
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أعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات، الأحد، اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.


وجاء الإعلان خلال اجتماع المجلس الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول.

واعتمد المجلس خطة عمل "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس المقبلة، والتي ستمكن
الشركة من إعادة توجيه 43.6 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 و2025.
المصدر: سكاي نيوز
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