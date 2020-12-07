إقتصاد

SÉCURITÉ ASSURANCE تغطي طلبات التأمين جراء انفجار بيروت وتقود القطاع عبر تقديم خدمة ممتازة

Lebanon 24
07-12-2020 | 10:45
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في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الشديدة التقلب التي يشهدها لبنان، Sécurité Assurance، إحدى شركات التأمين الرائدة في لبنان، تتجاوز العاصفة بثبات. لم تكتفِ الشركة بالحفاظ على مكانة مالية صلبة فحسب، بل أبدت مرة أخرى تضامنها مع الشعب اللبناني وكانت من أوائل الشركات التي غطّت الأضرار التي سببها انفجار بيروت المأساوي (تغطية الأضرار التي لحقت بالسيارات بالكامل، كما والأضرار الكبيرة بالممتلكات). بادرت الشركة إلى تغطية هذه الطلبات على الرغم من عدم حصولها بعد على الموافقة أو أي مدفوعات من شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها، وذلك بسبب عدم صدور التقرير الرسمي.

 

كيف نجحت الشركة في تحقيق كل ذلك؟

لقد بنت الشركة سجل أعمالٍ متنوّعًا حقق أرباحًا وفيرة، كما وتبنّت استراتيجية استثمار شديدة الحذر. على عكس بعض شركات التأمين الأخرى، شركة Sécurité Assurance ليست معرضة لمخاطر سندات اليوروبوندز أو سندات الخزينة. في الواقع، إن معظم أصول الشركة مستثمرة بودائع نقدية قصيرة الأمد بالدولار الأميركي، مما يتيح لها الحصول على السيولة اللازمة لخدمة العملاء بشكل جيد. يبلغ رأس مال الشركة 15 مليون دولار أميركي، وذلك يجعلها من بين شركات التأمين ذات الرأسمال الأكبر في السوق، لا سيما بعد انخفاض قيمة سندات اليوروبوندز التي اضطُر بعض منافسيها إلى الخضوع له. بالإضافة الى ذلك، إن ميزانية الشركة العمومية مغطاة من قبل شركات إعادة التأمين المصنّفة عالميًا من فئة (أ) مثل Hanover Re وSwiss Re وLloyd’s. وتشهد وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية على ثبات الشركة المالي عبر إفادة رسمية.

 

نظرًا لمكانتها المالية الصلبة، وعملياتها الفعّالة، وتفوّقها في المجال الرقمي، تمكّنت Sécurité Assurance من خدمة عملائها بشكل كبير وتغطية مطالبات التأمين بأسرع وقت ممكن، كما الحال في التعامل مع انفجار بيروت. نتيجةً لذلك، أصبحت الشركة من أسرع شركات التأمين نموًا في السوق، وإحدى الشركات التي تؤمن بيئة عمل نموذجية.

 

 
 

ولفت السيد أنطوني خوام، الرئيس التنفيذي لشركة Sécurité   Assurance: "لقد عملنا بجهد كبير على مدى سنوات، لبناء خدماتنا وبنيتنا التحتية الرقمية. كما بذلنا جهودًا متواصلة لتكون ثقافتنا (culture) ملائمة. في الواقع، تشكل الثقافة أولى أولوياتنا، لأنه إذا كانت ثقافتنا صحيحة، فكل شيء آخر يتبع. أخيرًا، لقد عملنا أيضًا من خلال الاستثمار الحذر والاستراتيجية التقنية. كل هذه العوامل مجتمعة جعلتنا نحقق نتائجنا المالية الممتازة ومستوى رضا عملائنا الاستثنائي."

 

وأضاف: " أصبحت شركة Sécurité Assurance قوة خير في البلاد. نحن نصنع فارقًا إيجابيًا، وسنستمر بالقيادة والإدارة من منظور إنساني بحت، وسنبذل أقصى جهودنا لجعل الناس فخورين بنا وبكل ما نمثله. وأنا أعدكم بذلك."

 

وتعمل Sécurité Assurance من مكاتب حديثة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة التي تربط بين فروع ووكالات الشركة العشرة في جميع المناطق اللبنانية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تضم الشركة أكثر من 250 موظفًا، وتسعى إلى تحقيق هدف أوحد يتمثّل في الاستمرار في خدمة العملاء بشكل ممتاز.

 

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