رفع الدعم يعني انهيار سعر الصرف.. 50 ألف للدولار الواحد؟

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان مارون الخولي من أن رفع الدعم يعني انهيار سعر صرف الليرة بشكل دراماتيكي إلى حدود الخمسين ألف للدولار الواحد، مؤكداً أن أياً من المسؤولين لن يجرؤ على اتخاذ هكذا قرار وتجويع اللبنانيين.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، سأل الخولي: هل السبعة عشر مليار دولار المتبقية في مصرف لبنان أهم من الشعب اللبناني بأسره؟ داعياً إلى صرفها لإنقاذ اللبنانيين كافة لاسيما وأن أموال المودعين محجوزة أصلاً في المصارف. واستغرب الخولي غياب الحكومة التام عن طرح أي حلول أو معالجات، معتبراً أن الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات في ظل غياب أي خطة للنقل العام غير مقبول. ورداً على سؤال، حذر الخولي من أن رفع الدعم عن السلع الأساسية يعني رفع الحصانة عن المسؤولين وانطلاق المعارك، مؤكداً أن المواجهة ستكون في الشارع وستكون صعبة ومؤلمة وكارثية.