إقتصاد

نقيب أصحاب السوبرماركت: خدمة الدليفيري لا يمكن أن تلبّي كل طلبات المواطنين

Lebanon 24
12-01-2021 | 10:21
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شدد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد على ان خدمة الدليفيري لا يمكن أن تلبّي كل طلبات المواطنين، اذ يمكن تلبية 5 الى 10 % كحد أقصى من الطلبات عن طريق الدليفيري، مستغرباً، في حديث الى صوت كل لبنان، اتخاذ قرار بهذه الخطورة من دون الأخد بعين الاعتبار قدرة السوبرماركت على تأمين هذه الخدمة.

ولفت فهد الى انه من غير الممكن توفير عدد اكبر من الموظفين في خدمة الدليفيري، اذ انها تحتاج الى مئات الموظفين والشاحنات لايصال المواد الغذائية، مذكرا بأنه سبق أن حذر من حصول اكتظاظ في السوبرماركت نتيجة الاقفال، ومؤكدا أن السوبرماركت اتّخذت إجراءات مشددة منذ بداية الجائحة.

وردا على سؤال حول وجود تراخ في بعض السوبرماركت، اعتبر فهد أن هناك فشلا في السياسة المتبعة، ملقياً المسؤولية على عاتق متّخذي القرار، قائلا: لا يمكن أن نتحمل المسؤولية.
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