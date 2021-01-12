إقتصاد

عرض "سخي" من بن سلمان لغوغل وسيمنز: "انتقلوا من دبي إلى الرياض"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-783580-637460557929417419.jpg
Doc-P-783580-637460557929417419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقود حملة تهدف إلى إقناع الشركات متعددة الجنسيات من "غوغل" إلى "سيمنز" لنقل مقراتها في المنطقة من دبي إلى الرياض.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة أنّ السلطات السعودية تقدّم- بموجب هذه المبادرة التي تحمل اسم "Programme HQ"- حوافز للشركات المضمونة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والنفطية للانتقال إلى الرياض، بحسب ما قاله مستشارون يقدّمون المشورة للحكومة والمدراء التنفيذيين الذين استمعوا إلى العرض.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم رؤية بن سلمان الطموحة الرامية إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً للأعمال التجارية. وفي هذا الإطار، قال مدير تنفيذي مطلع على الخطط: "يضعون المقرات الإقليمية نصب أعينهم، وليس وحدات التشغيل، لذا فهم يريدون القيادة العليا بشكل أساسي". وأضاف: "(..) نحن لاعبون جادون، ونتمتع بالسوق الأكبر، ونريد من الشركات التي تقوم بأعمال هنا (في المنطقة) أن تكون مقراتها هنا".

في تحليها لهذه الخطوة، اعتبرت الصحيفة أنّ الحملة تؤكد كيف تستخدم السعودية، الاقتصاد الأكبر في الخليج، نفوذها المالي، لرفع مستوى التنافس مع دبي، التي تُعتبر مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً، وذلك بالتزامن مع قيادة بن سلمان عملية تنمية سلسلة من المشاريع العملاقة. وتابعت الصحيفة بالقول إنّ الخطوة السعودية تأتي في وقت تعاني فيه الإمارات بسبب فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

في تعليقه، قال مستشار الشركات متعددة الجنسيات، سام بلاتيس: "كان الشركات التكنولوجيا المتطورة تتصل بي مبديةً رغبتها في التوسع في المملكة العربية السعودية في الأسابيع القليلة الماضية". بدورهم، قال المدراء التنفيذيون إنّ السعودية تريد جذب الشركات إلى مركز الملك عبد الله المالي، وهو مشروع تنموي يتألف من 59 ناطحو سحاب في شمال الرياض، إذ أنّه يحتاج إلى مستأجرين، بحسب الصحيفة. من جانبه، قال مستشار حكومي مطلع: "المسألة تتعلق بجذب مستأجرين رئيسيين دوليين". إشارة إلى أنّ الحوافز المقدمة، نقلاً عن ثلاثة مستشارين، تضم إعفاء ضريباً لمدة 50 عاماً، والتخلي عن حصص لتوظيف السعوديين وضمانات حماية ضد إجراءات مستقبلية.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن المدراء التنفيذيين قولهم إنّ الشركات أبدت فتوراً إزاء نقل مدراء تنفيذيين كبار من دبي إلى الرياض، إذ أنّ الأولى أكثر تحرراً وأفضل على مستوى العلاقات، كما أنّها تتمتع ببنى تحتية متطورة. وعلى الرغم من ذلك، قال المستشارون والمدراء التنفيذيون إنّ الشركات تنظر في نقل عدد من وحدات الأعمال المختلفة، إن لم يكن إدارتها الإقليمية، إلى الرياض، من أجل تبديد المخاوف السعودية.

يُذكر أنّ "أرامكو" وقعت الشهر الفائت عقد شراكة مع شركة "غوغل" لتقديم الخدمات السحابية "غوغل كلاود" ذات الأداء والسرعة العاليين، وذلك للمؤسسات في المملكة، حيث سيتم إضافة السعودية إلى شبكة مناطق منصات "غوغل" السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع "غوغل كلاود". كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن صفقة مع مجموعة "علي بابا"، عملاق التكنولوجيا في الصين، تنطوي على ضخّ استثمارات تقدّر بمليار دولار، لتقديم الخدمات السحابية العامة، عالية الأداء، في المملكة. وتتضمن هذه الشراكة اختيار العاصمة الرياض مركزاً إقليمياً للإدارة والتدريب للمجموعة الصينية في المنطقة.

إقتصاد

مقالات لبنان24

صحافة أجنبية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:00 | 2021-01-12
16:03 | 2021-01-12
13:00 | 2021-01-12
11:30 | 2021-01-12
10:21 | 2021-01-12
10:00 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website