العملة الأميركية تحتفظ بمكاسب الأيام الأربعة

دفعت احتمالات تقديم تحفيز مالي ضخم العائدات الأميركية للارتفاع، كما تمسك الدولار، الثلاثاء، بمكاسب حققها على مدار 4 أيام مقابل عملات رئيسية.وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي بلغه الأسبوع الماضي، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات واحدا في المئة للمرة الأولى منذ اذار، وارتفع 1.148 في المئة أثناء الليل.وفاق الدعم من ارتفاع العوائد حتى الآن المخاوف من أن الإنفاق الإضافي سيرفع مستويات الدين ويثير تضخما أسرع وتيرة، وهو ما يؤدي في المعتاد إلى تقليص جاذبية العملة الأميركية.ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 90.578 في التداولات الآسيوية، بعد أن ارتفع إلى 90.73 أثناء الليل للمرة الأولى منذ 21 كانون الاول.ونزل المؤشر إلى 89.206 في السادس من كانون الثاني، وهو مستوى لم يشهده منذ آذار 2018.وقال أوسامو تاكاشيما كبير استراتيجيّ الصرف الأجنبي لدى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" اليابان: "الأمر معقد بسبب أن ارتفاع العوائد الأميركية يمنح الدولار دفعة، لكن التحفيز قد يدعم الأسهم، ويظل الدولار ضعيفا. في الأمد المتوسط، سنظل نتوقع نزول الدولار. الأصول الدولارية تبدو مرتفعة الثمن".