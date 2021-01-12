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إقتصاد
أمريكا تتوقع سعرا أعلى للنفط وتراجعا طفيفا بإنتاجها في 2021
Lebanon 24
12-01-2021
|
23:00
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أبقت وزارة الطاقة الأمريكية على توقعاتها بشأن متوسط إنتاج النفط في البلاد لعام 2021 عند مستوى 11.1 مليون برميل يوميا، فيما رفعت توقعاتها لأسعار الخام.
موسكو- سبوتنيك. وتتوقع الوزارة إنتاجا مقداره 11.49 مليون برميل يوميا في عام 2022، حسبما جاء في التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة بالوزارة.
خفضت الإدارة توقعاتها في شهر كانون الأول بشأن إنتاج النفط في عام 2020 وأبقت على توقعاتها لعام 2021. بلغ متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة العام الماضي 11.29 مليون برميل.
ورفعت توقعاتها بشأن متوسط سعر خام "برنت" لعام 2021 لمستوى 52.7 دولار للبرميل، من 48.53 دولار للبرميل سابقا، على أن يبلغ في العام القادم 53.44 دولار للبرميل.
كما تتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العام الجاري 49.7 دولار مقابل 45.78 دولار للبرميل في توقعاتها الصادرة الشهر الماضي، كما تتوقع زيادة طفيفة في متوسط السعر لعام 2022 ليبلغ 49.81 دولار.
وخفَضت توقعاتها بشأن الطلب على النفط في العالم عام 2021، حيث تتوقع نموا قدره 5.6 مليون برميل يوميا فقط. توقعت في تقريرها للشهر الماضي ارتفاعا في الطلب لعام 2021 بمقدار 5.8 مليون برميل يوميا.
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