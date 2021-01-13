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إقتصاد
وفاة رجل أعمال يهودي كبير.. متبرّع للحزب الجمهوري وأحد حلفاء ترامب المقربين
Lebanon 24
13-01-2021
|
09:00
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توفي رجل الأعمال اليهودي الأميركي شيلدون أديلسون عن عمر يناهز 88 عاما، والذي يعد الرجل الأكثر إنفاقا على السياسة في أميركا، حيث قدم أموالا طائلة لحملتي دونالد ترامب الانتخابيتين.
ويعتبر أديلسون مؤسس شركة Las Vegas Sands Sheldon Adelson، وتم نشر بيان بهذا الخصوص على موقع الشركة. وعن أسباب الوفاة تمت الإشارة إلى مضاعفات في علاج سرطان الغدد الليمفاوية.
ويعد أديلسون، الذي تقدر ثروته بنحو 35 مليار دولار، أحد أكبر متبرعي الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وأحد أكبر المؤيدين المؤثرين للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 أطلق على أديلسون لقب "محفظة ترامب"، وفي العام 2020 وفقا لمصادر CNBC، خطط الملياردير لإنفاق ما يصل إلى 50 مليون دولار على دعم ترامب.
بدورها تقول قناة "فوكس نيوز" إنه خلال حملة عام 2020، كان أديلسون "داعما مخلصا للرئيس ترامب"، حيث أنفق 430 مليون دولار على دعم الجمهوريين في السباق الرئاسي.
المصدر:
وكالات
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