إقتصاد

خوف على القمح في سوريا.. ومسؤول كبير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
13-01-2021 | 10:00
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كشف رئيس اتحاد الفلاحين السوري، أحمد صالح إبراهيم، لصحيفة "الوطن" عن وجود تخوف على مصير موسم القمح للعام الحالي، الذي يعتمد قسم كبير منه على السقاية.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول السوري أن التخوف نابع من عدم هطول الأمطار وعدم توفر مادة المازوت. وقال إن الأمور اليوم لاشك ليست بأحسن حال لجهة تأمين الوقود، ولاسيما المازوت الذي يعتبر ضروريا وأساسيا.

وأضاف أن "قطاع الحبوب بحاجة لكل ليتر مازوت حتى لا يتضرر محصول القمح في هذا الوقت، لأنه يجب ري المحاصيل لأن الأمطار لم تسقط خلال الفترة، وقد طالبنا من الحكومة تأمين المحروقات".
المصدر: روسيا اليوم
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