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إقتصاد
تهريب بضاعة مدعومة وبيعها في الخارج.. و"الإقتصاد" تتحرك!
Lebanon 24
13-01-2021
|
14:04
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تقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة بإخبارين أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على خلفية ورود معلومات الى الوزارة تفيد بقيام عدد من الأشخاص بتهريب بضاعة مدعومة وبيعها في الأسواق الخارجية، إضافة الى بيع العلف بسعر يفوق السعر المدعوم.
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