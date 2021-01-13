إقتصاد

بـ360 مليار جنيه... السيسي يسعى لتنفيذ مشروع قطارت ضخم لربط البحرين

Lebanon 24
13-01-2021 | 23:00
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كشفت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاتفاق النهائي مع شركة "سيمنز" حول إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.

وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع على الاتفاق الذي يقضي بإقامة منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية.

وأوضح البيان أن المشروع تبلغ كلفته 360 مليار جنيه (نحو 23 مليار دولار)، وسيتم البدء في تنفيذه بشكل فوري.

وسيربط الخط الجديد بين مدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر ومدينة العلمين الجديدة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويبلغ عدد محطات خط "العين السخنة- العلمين الجديدة"  15 محطة، بطول 460 كم، ويستغرق تنفيذه نحو عامين، بحسب المصدر ذاته.
 
وجاء الكشف عن تلك التفاصيل عقب استقبال السيسي جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، ورولاند بوش، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

ونقل كايسر للسيسي تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معرباً عن اعتزازه وشركة "سيمنز" العالمية بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، وذلك امتداداً لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء.

من جانبه، طلب السيسي من كايسر  نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية ميركل، معرباً عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ.

وأكد السيسي أن خط القطار الكهربائي الجديد "سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظراً لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعددا آخر من المدن الرئيسية".
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