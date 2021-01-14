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إقتصاد
النفط السورية: بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية
Lebanon 24
14-01-2021
|
15:00
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أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات إثر عودة "مصفاة بانياس" للعمل بعد وصول شحنات من النفط الخام.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير عام "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات)، أحمد الشماط، تأكيده أنّ الشركة بدأت صباح اليوم زيادة كميات المشتقات النفطية في محطات الوقود بمحافظتي دمشق وريفها على أن تتم زيادة الضخ بشكل تدريجي إلى باقي المحافظات، مبيناً أن زيادة كميات الضخ ستؤدي إلى انحسار تدريجي للازدحام الحاصل على محطات الوقود وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
المصدر: سانا
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