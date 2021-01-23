أول لاعب كرة قدم في العالم ينتقل لنادٍ محترف باستخدام "البيتكوين"

أصبح اللاعب ديفيد بارال، مهاجم ريال مدريد الرديف السابق، أول لاعب في العالم ينتقل لناد جديد محترف باستخدام عملة "البتكوين" المشفرة.وانتقل بارال الى فريقه الجديد، دوكس إنترناسيونال مدريد الإسباني، المعروف باسم إنتر مدريد.هذا وكان بارال قد لعب لفريق لريال مدريد B حيث خاض في صفوفه 50 مباراة، بالإضافة لأندية ريال مدريد كاستيا، وسبورتينغ خيخون، وليفانتي، وراسينغ سانتاندير، لكنه لم يلعب للفريق الأول في ريال مدريد.