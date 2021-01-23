إقتصاد

أول لاعب كرة قدم في العالم ينتقل لنادٍ محترف باستخدام "البيتكوين"

Lebanon 24
23-01-2021 | 18:00
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أصبح اللاعب ديفيد بارال، مهاجم ريال مدريد الرديف السابق، أول لاعب في العالم ينتقل لناد جديد محترف باستخدام عملة "البتكوين" المشفرة.

وانتقل بارال الى فريقه الجديد، دوكس إنترناسيونال مدريد الإسباني، المعروف باسم إنتر مدريد.

هذا وكان بارال قد لعب لفريق لريال مدريد B حيث خاض في صفوفه 50 مباراة، بالإضافة لأندية ريال مدريد كاستيا، وسبورتينغ خيخون، وليفانتي، وراسينغ سانتاندير، لكنه لم يلعب للفريق الأول في ريال مدريد.
 
 
يذكر أن نادي دوكس، يضم في صفوف ملاكه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد.
 
وسجل بارال خلال مسيرته 104 أهداف، وصنع 20 في 410 مباريات، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
المصدر: سبوتنيك
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