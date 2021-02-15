إقتصاد

لهذا السبب أُغلق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي!

Lebanon 24
15-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-794019-637489838731738595.jpg
Doc-P-794019-637489838731738595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "زمان" التركية نقلا عن مكتب دبي الإعلامي، بأن السلطات الإماراتية أغلقت فرع مطعم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير بدبي، بسبب "انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

هذا ولم يعلق الشيف التركي على إغلاق المطعم الخاص به في دبي، المعروف باسم "CZN Burak".

تجدر الإشارة إلى أن مطعم الشيف بوراك لقي نجاحا كبيرا في دبي بالرغم من افتتاحه منذ فترة قصيرة، لا سيما بعد ترحيب برج "خليفة" بافتتاح المطعم من خلال رسالة مضيئة وهذا ما حصد ملايين المشاهدات، وكان من أفضل الإعلانات للمطعم، بحسب "زمان".

واستضاف مطعم الشيف بوراك العديد من المشاهير حول العالم، من بينهم لاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو.
المصدر: زمان
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2021-02-15
14:51 | 2021-02-15
12:30 | 2021-02-15
11:00 | 2021-02-15
10:00 | 2021-02-15
09:24 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website