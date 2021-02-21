تحت عنوان "بعد زوال الوباء... عليكم بالنساء" كتبت ميليندا غيتس الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس": "لم ينظر صناع السياسات دوماً في الآثار التي تخلّفها الصدمات الاقتصادية على النساء والرجال بصور متعددة، أو في أمر كيفية استجابة الحكومات لتلك الأزمات. وعندما اندلع الركود الاقتصادي الكبير لعام 2008 اهتم القليلون بمدى تأثير تدابير التحفيز المالي على النساء عند المقارنة بالرجال.وليس من شأن هذا المنهج المتصف بالإهمال أن ينجح مع جائحة «كورونا» الراهنة. لا سيما مع التحديات الهائلة التي يواجهها القادة، والمتمثلة في إعادة بناء الاقتصادات لما بعد زوال الوباء، حيث ينبغي أن توجد النساء في صميم التخطيط الاستراتيجي لديهم.كانت النساء، في العديد من البلدان، هن الأكثر تضرراً جراء قرارات الإغلاق العامة ذات الصلة بالوباء الراهن". لقراءة المقال كاملاً إضغط