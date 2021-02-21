إقتصاد

تعليق عمل شركة طيران عربية شهيرة.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
21-02-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-795841-637494879939321460.png
Doc-P-795841-637494879939321460.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت سلطة الطيران المدني العراقية تعليق عمل شركة "فلاي بغداد" اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وحتى إشعار آخر.

وقالت السلطة العراقية في بيان، إنها "تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية.. شركة فلاي بغداد، بالتزاماتها المالية والقانونية، ما حدا بتعليق رحلاتها الجوية اعتبارا من الثلاثاء القادم 23 شباط وإلى إشعار آخر".

وأضافت أن رحلات الشركة ستستأنف بعد "حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران"، دون مزيد من التوضيح.

وتأسست "فلاي بغداد"، المملوكة من مستثمرين عراقيين ومقرها بغداد، في 2015. ويتكون أسطولها الجوي من طائرتين بوينغ 737-700 سعة 149 مقعدا وطائرة واحدة بومباردييه سي.آر.جيه 200 سعة 50 مقعدا.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2021-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2021-02-21
11:30 | 2021-02-21
11:00 | 2021-02-21
09:55 | 2021-02-21
09:00 | 2021-02-21
07:00 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website