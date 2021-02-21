إقتصاد

كم جنت "تسلا" من استثمارها 1.5 مليار دولار في "البيتكوين"؟

Lebanon 24
21-02-2021 | 09:00
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قدرت وسائل إعلام أرباح شركة "تسلا" التابعة لرجل الأعمال الأميركي الشهير إيلون موسك من استثمارها نحو 1.5 مليار دولار في عملة "البيتكوين"، والتي تشهد ارتفاعا صاروخيا مؤخرا.

وكشفت شركة "تسلا" في وقت سابق عن أنها قامت بشراء عملات "بيتكوين" في شهر كانون الثاني الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، كذلك أشارت الشركة إلى أنها ستقوم ببيع منتجاتها بواسطة "البيتكوين" في المستقبل.

وبعد الإعلان تعيش عملة "البيتكوين" ارتفاعا صاروخيا، حيث تقوم كل يوم بتسجيل مستويات قياسية، واليوم تم تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم فوق مستوى 57 ألف دولار، وهو مستوى تاريخي.

وبناء على سعر عملة "البيتكوين" لليوم تكون حيازة "تسلا" من هذه العملة تعادل نحو 2.58 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.08 مليار دولار عن المبلغ المستثمر (1.5 مليار دولار).

ما يعني أن "تسلا" ستحقق ربحا بقيمة 1.08 مليار دولار لو قامت ببيع ما تملكه من عملة "البيتكوين".
المصدر: وكالات
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