للبنانيين.. سعر "بتكوين" بالليرة سيفاجئكم!

بعد أن واصلت عملة "بتكوين" المشفرة ارتفاعاتها السعرية، وبلغت 52 ألف دولار؛ كم تبلغ قيمتها بالعملات العربية؟ في العراق وصلت إلى 75.9 مليون دينار، وفي مصر تعادل 813 ألف جنيه، كما تزيد عن 195 ألف ريال في المملكة العربية السعودية، في حين تزيد قيمتها عن 813 ألف جنيه مصري، بحسب إنفوغرافيك لقناة "الشرق".

ماذا عن لبنان؟ بحسب سعر صرف الدولار الرسمي المحدد بـ1515 ليرة للدولار، هذا يعني أنّها عملة البتكوين تساوي 78780 ألف ليرة لبنانية. أمّا وفقاً للسوق الموازية، حيث يباع الدولار (سعر اليوم) بـ 9380 ليرة، فهذا يعني أنّها تعادل 487760 ألف ليرة.