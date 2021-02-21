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إقتصاد
3.5 مليار دولار تعويضات متوقعة في بريطانيا بسبب "كورونا"
Lebanon 24
21-02-2021
|
20:00
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قالت شركات تأمين، إن المطالبات المتعلقة بفيروس كورونا ستؤدي إلى دفع تعويضات تصل إلى 2.5 مليار جنيه استرليني (3.5 مليار دولار) في بريطانيا.
وأكدت رابطة شركات التأمين البريطانية، أن جائحة "كوفيد- 19" كان لها "تأثير غير مسبوق".
وأوضحت أن الجائحة سلطت الضوء على بعض "الفجوات غير المريحة" بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.
وقالت الرابطة إن توقف الأعمال التجارية أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الأكبر نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل. وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.
وبلغ اقتراض القطاع العام في بريطانيا 8.8 مليار جنيه استرليني "12.3 مليار دولار" خلال كانون الثاني، كأول عجز في عشرة أعوام، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
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