إقتصاد

إيران تنجز تمديد خط أنابيب ثان لمحطة تصديرية للنفط ببحر عمان

Lebanon 24
21-02-2021 | 23:00
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أعلن مشرف مشروع محطة "جاسك" النفطية في جنوب شرق إيران، عن إنجاز عمليات مد أنابيب الخط الثاني للمحطة الواقعة في بحر عمان.

وبيّن وحيد مالكي في تصريح، أنه وبعد الانتهاء من تمديد الأنابيب البحرية للخط الأول في الأسابيع الماضية، تم إنجاز مد خط الأنابيب البحري الثاني بقطر 36 بوصة وذلك في إطار مرحلة التدشين المبكر للمحطة التصديرية.

وأضاف أن عملية تمديد الخط البحري الثاني انتهت أمس الجمعة، وأن نسبة التقدم بالمرحلة المبكرة للمحطة بلغت 82%.

ومشروع تطوير محطة "جاسك" التصديرية للنفط يعد الحلقة الأخيرة من سلسلة المشروع الوطني والاستراتيجي لنقل النفط الخام من "غورة" في بوشهر إلى "جاسك" المطلة على بحر عمان، والذي يشمل 3 خطوط أنابيب على البر بقطر 48 بوصة وأنظمة قياس فضلاً عن 6 خطوط بحرية 36 بوصة و3 مجموعات تقسيم و3 مجموعات من العوامات.

وكان الرئيس الإيراني افتتح في حزيران 2020 بعض المراحل من مشروع أنبوب نقل النفط، القادر على نقل مليون برميل يومياً وذلك من "ميناء بوشهر" إلى "ميناء جاسك".

ويعد خط أنابيب النفط الخام غوره – جاسك واحداً من أكثر المشاريع الاستراتيجية في البلاد، وكان المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أكد مراراً تنفيذه في أقرب وقت ممكن، ووصول إيران إلى بحر عمان لتصدير النفط.
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