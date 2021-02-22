إقتصاد

بعد حادثة دنفر.. "توصية عاجلة" من بوينغ بشأن طائرات 777

Lebanon 24
22-02-2021 | 09:00
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أعلنت شركة بوينغ أنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينغ 777 المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت بوينغ إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".
وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينغ 777، التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112.
وقالت شركة يونايتد في وقت سابق من الأحد إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز بوينغ 777 المزودة بمحركات برات أند وتني 4000 وعددها 24 طائرة.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قد قالت إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو، السبت، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.
وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328، التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من 10 أفراد.
ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينغ 777-200، لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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