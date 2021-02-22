إقتصاد

السعودية.. بشرى لعملاء المصارف بخصوص التحويلات

Lebanon 24
22-02-2021 | 10:30
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قالت مصادر سعودية إن القرار الأخير من المصرف المركزي السعودي "ساما" بخصوص التحويلات بين المصارف يتضمن فترة مجانية كمرحلة تجريبية.

وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، أقر المصرف المركزي السعودي "ساما" قرار التحويل الفوري بين المصارف بدءا من الأحد، على أن يكون مجانيا للعملاء كمرحلة تجريبية حتى نهاية أيار المقبل.

وبخصوص ما بعد الفترة التجريبية، أكدت المصادر أنه قد تم اعتماد الحد الأعلى لرسوم التحويل بقيمة نصف ريال للعمليات التي تساوي 500 ريال أو أقل، وريال واحد فقط للعمليات التي قيمتها تتجاوز 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة في تعريفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تتجاوز الحد الأقصى للعملية الواحدة.

وبدلا من النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة طالب المصرف المركزي كافة المصارف بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة للإشارة إلى مسمى نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى "سريع" في جميع القنوات المصرفية.

وأوجب المركزي السعودي ضرورة توقيع المصارف اتفاقية الانضمام لنظام "سريع"، والتقيد بأحدث الوثائق والمتطلبات التقنية والتشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة خلال المراحل النهائية للمشروع.

كما أكد ضرورة الالتزام بحدود العمليات القصوى للتعاملات المالية، كالحد الأقصى للعملية الواحدة، والحد الأقصى للعمليات المنفذة دون الحاجة لتفعيل المستفيد.

وعن ميزات نظام "سريع" قالت المصادر إنه سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين المصارف المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، ويخفض التكلفة التشغيلية، ويوفر حلولا مبتكرة للقطاع المالي.
المصدر: سبوتنيك
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