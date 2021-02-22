إقتصاد

مع بداية الأسبوع.. ما هو سعر الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
22-02-2021 | 10:15
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سجل دولار السوق الموازية ارتفاعا بتسعيرته ليتراوح ما بين "9370 - 9420" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
 
وسجل الدولار مساء أمس الأحد في السوق الموازية 9400 ليرة لبنانية للمبيع و 9450 ليرة لبنانية للشراء.

المصدر: ياصور
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