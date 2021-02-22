إقتصاد

الدولار فوق الـ9 آلاف ليرة.. إليكم قيمة الحد الأدنى للأجور "الجديدة"

Lebanon 24
22-02-2021 | 10:49
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تدنى الحد الأدنى للأجور من 450 دولاراً شهرياً،- أي 675 ألف بحسب سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة)- إلى نحو 72 دولاراً، وفقاً لتسعيرة السوق الموازية. 
واليوم الاثنين، سجل دولار السوق الموازية ارتفاعا بتسعيرته ليتراوح ما بين "9370 - 9420" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: رصد لبنان 24
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