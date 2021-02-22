خدمة تسديد رسوم الاشتراكات السنوية للنقابات عبر مراكز بوب فينانس

بإمكان المواطنين عبر كافة مراكز بوب فينانس تسديد رسوم الاشتراكات السنوية للنقابات وتوفير الوقت، حيث بإمكانهم تحويل الأموال بشكل آمن ومضمون ودفع رسوم النقابات ومنها:نقابة الأطباءنقابة المهندسيننقابة المعالجين الفيزيائييننقابة الصيادلةنقابة القابلات القانونياتنقابة خبراء المحاسبة المجازينوالجدير ذكره أن خدمة تسديد الاشتراكات للنقابات خدمة سهلة وسريعة يمكن القيام بها من دون الحاجة الى أي حساب مصرفي وفي أي مركز من مراكز بوب فينانس الـ 700 المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية.دور BoB Finance لا يقتصر على تحويل الأموال فقط، فهي تساعد أيضاً بتسيير أعمال الشركات العاملة في لبنان لتحصّل مستحقاتها وتسدّد موجباتها، كما انها تُمكِّن المواطنين من تسديد الضرائب ورسوم الميكانيك ورسوم النقابات وفواتير الهاتف وغيرها من المدفوعات.