الذهب يواصل انخفاضه في مصر

واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها مقارنة بما كانت عليه الفترة الماضية، متأثرة بعوامل كثيرة.ووفقا لموقع "صدى البلد" المصري، فقد شهدت الأسعار انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب.وكانت أسعار الذهب قد شهدت موجة من الارتفاع غير المسبوق حتى وصلت لمستوى تاريخي في وقت سابق، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 920 جنيها للغرام.لكن الأسعار عاودت الانخفاض التدريجي حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، حيث سجل الذهب عيار 21 782 جنيها، مقارنة بـ 794 جنيها الإثنين الماضي.وقد سجل سعر غرام الذهب عيار 24 حوالى 894 جنيها، بينما سجل عيار 18 حوالى 670 جنيها للغرام، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 521 جنيها للغرام.وسجلت الأوقية حوالي 27,795جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6,256 جنيه، وسجل سعر كيلو الذهب 893,714 جنيه.