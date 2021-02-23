إقتصاد

الليرة التركية تهبط.. وما علاقة صهر أردوغان؟

Lebanon 24
23-02-2021 | 07:30
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هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 2 بالمئة أثناء التعاملات، مرتدة عن موجة صعود استمرت أربعة أشهر، وذلك بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق براءت ألبيرق، أي صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وتراجعت الليرة، التي أظهرت أداء أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إلى حوالي 7.1 مقابل الدولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش أمس سجلت الليرة 7.0241، بانخفاض 0.94 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.

وكانت العملة التركية صعدت الأسبوع الماضي إلى 6.9 أمام الدولار وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس الماضي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "الليرة التركية قفزت حوالي 20 بالمئة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل تشرين الثاني الماضي، عزز توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج أكثر تقليدية بعد سنوات من إدارة اعتبرت سيئة".
المصدر: وكالات
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