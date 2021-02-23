تخطى الـ3400.. سعر قياسي جديد لليرة السورية أمام الدولار

بالتزامن مع الارتفاع اللافت الذي سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية أمام الليرة، حيث وصل الأسبوع الفائت إلى عتبة الـ9500 ليرة، قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد.وفي التفاصيل أنّ يوم الأحد الفائت، سجل سعر الدولار في السوق الموازية بلغ 3450 ليرة سورية، وهو ما يقل عن سعرها نهاية الشهر الماضي بأكثر من 18 بالمئة.وكان آخر هبوط سريع لليرة السورية الصيف الماضي عندما كسرت حاجز الثلاثة آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أميركية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي.وكان الدولار يساوي 47 ليرة سورية قبل آذار 2011.