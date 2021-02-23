إقتصاد

بعد المستويات القياسية.. هبوط حاد بسعر "بيتكوين" اليوم!

Lebanon 24
23-02-2021 | 17:00
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سجل سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، اليوم الثلاثاء، هبوطاً حاداً بأكثر من 16%، وذلك بعد بلوغه مستويات قياسية يوم الأحد الماضي. 

وتراجع سعر بيتكوين اليوم الثلاثاء، إلى 45.615 بعد أن فاق الـ 58 ألف دولار الأحد الماضي.، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية. 

وفي بداية التداول اليوم الثلاثاء، سجل سعر "بيتكوين" انخفاضاً بنسبة 10% فقط، ليصل إلى 48.604 ألف دولار.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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