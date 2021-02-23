الإمارات تبرم المزيد من عقود التسلح الدفاعي بقيمة 1.61 مليار دولار

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية الثلاثاء أنها أبرمت عقودا للمعدات والخدمات الدفاعية مع شركات محلية وعالمية بقيمة 5.9 مليار درهم (1.61 مليار دولار).

وقال العميد الركن فهد ناصر الذهلي المتحدث باسم البحرية في معرض إيدكس الدفاعي بأبوظبي إن أكبر هذه العقود كان عقدا بقيمة 2.96 مليار درهم مع شركة ياس القابضة الإماراتية لإمداد القوات المسلحة بصواريخ.

وحصلت شركة بوينج على عقد بقيمة 112 مليون درهم لبرنامج محاكاة لطائرات سي-17. وأعلن عن توقيع عقد بقيمة 66.4 مليون درهم مع شركة تال الفرنسية وعقد بقيمة 40.7 مليون درهم مع شركة راينميتال الألمانية.

وأعلنت القوات المسلحة هذا الأسبوع صفقات بقيمة 19 مليار درهم.

وتعمل الإمارات مؤخرا على تكثيف جهود تحصين قواتها على ضوء الاضطرابات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

والاثنين قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن الإمارات عززت الإمارات دفاعاتها الجوية بطائرات إنذار مبكر من طراز جي 6000 وصواريخ باتريوت وذلك في اليوم الثاني لمعرض الدفاع الدولي 'آيدكس 2021'.

وبلغت تكلفة عقود الصفقات الدفاعية دقيمة 7.239 مليار درهم (1.99 مليار دولار) في اليوم الثاني من المعرض بالعاصمة أبوظبي، وفق 'وام'.

وأضافت أن أكبر عقد أعلن اليوم الاثنين جرى توقيعه مع 'ساب' لشراء طائرات إنذار مبكر من الطراز جي6000 بقيمة 3.742 مليار درهم. وتم توقيع ثاني أكبر العقود لشراء صواريخ باتريوت بقيمة 2.614 مليار درهم من رايثيون، مضيفة أن الإمارات وقعت عقودا مع عدة شركات أخرى منها 'سافران'.

وبحسب المصدر ذاته وقعت وزارة الدفاع الإماراتية اتفاقية تعاون عسكري مع جمهورية سلوفاكيا بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي ووزير الدفاع السلوفاكي جوروسلاف ناد وعدد من ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والمرافقين.

ووقع الاتفاقية عن وزارة الدفاع اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الإستراتيجية بوزارة الدفاع وعن سلوفاكيا ميخال كوفاتش السفير السلوفاكي لدى الإمارات خلال فعاليات معرض آيدكس 2021.

وأكد الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الإستراتيجية بدولة الإمارات أن معرض آيدكس يعد ملتقى عالميا هاما يساهم في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف المؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع، إضافة إلى كونه فرصه للاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات العسكرية.

وأكد السفير السلوفاكي من جانبه على أهمية عمق علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، مثنيا على فعاليات وتنظيم معرض آيدكس هذا العام.

كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم الاثنين بمكتبه في معرض الدفاع الدولي عددا من وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول المشاركين في المعرض.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاءات كانت كل على حده وشملت كل من الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري والفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والفريق أول بيرهانو جولا جيلالجا رئيس أركان قوات الجيش الإثيوبي والفريق الركن ذياب بن صقر عبدالله النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين والفريق الركن طيار العابد علوي بوحميد مفتش القوات الملكية الجوية المغربية.

وأجرى المسؤول العسكري الإماراتي مباحثات مع ضيوفه تركزت على سبل تعزيز علاقات التعاون في ما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها.