كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 9300 و9375 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 9330 و9380 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

