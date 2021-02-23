إقتصاد

كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
23-02-2021 | 22:39
A-
A+
Doc-P-796774-637497168503142593.jpg
Doc-P-796774-637497168503142593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 9300 و9375 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 9330 و9380 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: المدخل هو الشفافية وعدم التسييس والناس أكثر حاجة للمساعدة والقرض سيعطى بالليرة ونسأل ما مصير الدولارت وبالتالي نطالب أن تحفظ داخل "مصرف لبنان"
lebanon 24
24/02/2021 00:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": الدولار سجل 9500 ليرة.. إحذروا الجوع الذي يطرق باب اللبنانيين
lebanon 24
24/02/2021 00:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللحمة" ممنوعة على اللبنانيين.. أرقام تكشف غلاء الأسعار مع ارتفاع الدولار
lebanon 24
24/02/2021 00:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك لجمعية اولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية امام مصارف عكار للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي
lebanon 24
24/02/2021 00:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الدولار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
22:55 | 2021-02-23
21:46 | 2021-02-23
19:23 | 2021-02-23
17:18 | 2021-02-23
17:13 | 2021-02-23
17:00 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website