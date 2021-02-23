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إقتصاد
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
23-02-2021
|
22:39
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 9300 و9375 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 9330 و9380 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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