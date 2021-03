ماسك يعلن إمكانية شراء سيارات "تسلا" عبر "البيتكوين"

أعلن رجل الأعمال الأميركي الشهير، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، إمكانية شراء سيارات "تسلا" الكهربائية في الولايات المتحدة بواسطة عملة "البيتكوين".

وقال ماسك في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء: "يمكنكم الآن شراء "تسلا" باستخدام البيتكوين".

وأضاف أن شراء سيارات "تسلا" عبر العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم خارج الولايات المتحدة، سيكون متاحا في وقت لاحق هذا العام.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

وأشار إلى أن شركة "تسلا" ستقوم بالاحتفاظ بعملة البيتكوين، التي ستجمعها من بيع السيارات، ولن تحولها إلى عملة عادية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر عملة "البيتكوين" عقب إعلان ماسك هذا بنحو 3% وجرى تداول العملة الرقمية الشهيرة عند مستوى 55423.48 دولار، وفقا لمنصة إلكترونية تتابع سوق العملات الرقمية.