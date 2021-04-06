إقتصاد

6 مليارات دولار في يوم واحد... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-04-2021 | 23:00
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قفزت ثروة، إيلون ماسك، بمقدار 6 مليارات دولار في يوم واحد بعد ارتفاع أسهم شركة "تيسلا" الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية.

فبحسب تصنيف Forbes Real-Time، فإن ماسك الذي يملك أسهما في شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس"، زادت ثروته بعد ارتفاع أسهم "تيسلا" يوم الاثنين بنسبة 4.4 في المئة، إلى 691.05 دولار.

بينما بلغ النمو في التعاملات الأولية 8 % يوم الجمعة، ذكرت الشركة أن الإنتاج والشحنات في الربع الأول تضاعفت تقريبا من حيث القيمة السنوية.

هذا وتقدر ثروة ماسك الآن بنحو 169.8 مليار دولار، ويحتل المرتبة الثانية بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي يبلغ صافي ثروته 188.6 مليار دولار.
وبحسب Forbes، فإن معظم ثروة ماسك تأتي من حصته في "تيسلا"، حيث يمتلك 21% من أسهم الشركة.
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