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إقتصاد
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
06-04-2021
|
20:32
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 11700 ليرة للبيع و11800 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.
وقد سجل صباحًا ما بين 11650 ليرة للبيع و11750 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.
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