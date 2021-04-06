كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 11700 ليرة للبيع و11800 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.



وقد سجل صباحًا ما بين 11650 ليرة للبيع و11750 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.