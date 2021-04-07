5333 دولارا شهرياً.. هذه الوظائف الشاغرة الأعلى أجرا في روسيا

وضع موقع متخصص في البحث عن الوظائف قائمة بالوظائف الشاغرة ذات الأجر العالي في العاصمة الروسية موسكو لشهر نيسان الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".وقال موقع rabota.ru إن وظائف، مثل مربية أطفال، وطاهي محترف، وطبيب طوارئ متخصص في علاج المرضى من المخدرات في منازلهم، صنفت ضمن الوظائف الأعلى أجرا في موسكو.واللافت في تقرير شهر نيسان الجاري أن الطبيب المتخصص في زراعة الأسنان صنف ضمن الوظائف الشاغرة ذات الأجر الأعلى، حيث توجد شواغر لهذا الاختصاص براتب شهري يصل إلى 5333 دولارا.ومن متطلبات الوظيفة الشاغرة خبرة لا تقل عن مدة خمس سنوات، إلى جانب القدرة على تنفيذ عمليات زرع أسنان بواسطة أنظمة مثل Nobel وAstra وShtraumann.فيما يمكن لمدير مبيعات خدمات مصرفية أن يحصل على راتب يبلغ 4666 دولارا بشرط أن يتمتع بخبرة في هذا المجال لا تقل عن سنتين.والغريب في تصنيف الشهر الجاري أن اختصاصات التكنولوجيا والعالم الرقمي لم تتصدر التصنيف، حيث جاء الشاغر لمدير تطوير تطبيقات للهواتف المحمولة في المرتبة الثالثة ضمن القائمة، ويعرض أرباب العمل لهذه الوظيفة راتبا شهريا بما يصل إلى 4000 دولار.كذلك أرباب العمل مستعدون لدفع نفس الراتب لمربية أطفال بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ومن شروط التوظيف أيضا أن تمتلك المربية شهادة تعليم عال في المجال التربوي، كما يجب أن تكون لديها شهادة موسيقية.