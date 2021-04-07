إقتصاد

السفر بالطائرة.. مسؤول كبير يكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

Lebanon 24
07-04-2021 | 08:00
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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إنه يتفق مع توقعات القطاع بأن طلب الركاب على السفر الجوي لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2024.

وقال المسؤول في مناسبة عبر الإنترنت تستضيفها غرفة التجارة الأميركية: "نحتاج إلى إعادة فتح الحدود بشكل آمن حتى يسافر الناس جوا مجددا فيما من المتوقع أن يستمر نزيف السيولة في شركات الطيران حتى الربع الأخير من 2021 على الأقل، لا وقت لنضيعه".

ويعتبر قطاعي الطيران والسياحة أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، حيث قدرت خسائر القطاعين بمئات المليارات.
المصدر: وكالات
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