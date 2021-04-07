بعد الإنخفاض الحاد بسبب كورونا.. الإقتصاد العالمي يتعافى بأسرع من المتوقع

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتعافى بشكل أسرع من المتوقع من جائحة فيروس كورونا، بحسب موقع صوت أميركا.

وذكر الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% هذا العام، وهي زيادة كبيرة بعد الانخفاض الحاد الذي بلغ 3.3٪ العام الماضي خلال أسوأ شهور تفشي وباء كورونا.

وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في واشنطن، إن تحسن التوقعات الاقتصادية "يعكس الدعم المالي الإضافي المقدم في الولايات المتحدة، وجهود التطعيم التي ستؤدي إلى تعزيز الانتعاش في النصف الثاني من هذا العام، وكذلك استمرار المرونة. من النشاط الاقتصادي إلى الوباء في أجزاء كثيرة من العالم ".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي، أنها أضافت 916 ألف وظيفة أخرى في آذار. وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء، إن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في عامين في فبراير، بزيادة 5.1% عن مستوى ما قبل الوباء.

لكن جوبيناث شددت على أنه لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين في توقعات صندوق النقد الدولي لأن الوباء لم يتم هزيمته بعد، وأن عدد حالات الإصابة بالفيروس يتسارع في العديد من البلدان.

وقال صندوق النقد الدولي: "الاقتصادات التي تتميز بطرح أبطأ للقاحات، ودعم محدود للسياسات، وأكثر اعتمادًا على السياحة، تحقق نتائج أقل".

وأضافت جوبيناث: "الخطر الأكبر في الوقت الحالي لا يزال الوباء. إذا كانت هناك متغيرات فيروسية جديدة قد لا تتأثر باللقاح، فقد يؤدي ذلك إلى خفض مستوى اللقاح بشكل حاد. ولكن، من ناحية أخرى، إذا كان هناك طرح أسرع للتطعيمات، فقد يؤدي ذلك إلى رفع مستوى التوقعات".

وتابعت "الخطر الكبير الثاني على الأوضاع المالية. إننا نشهد تعافيًا متعدد السرعات، فقد شهدنا ارتفاعًا في أسعار الفائدة. إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل أكثر اضطرابًا، فقد يكون لذلك آثار سلبية على العديد من البلدان، لا سيما بالنسبة لبعض الاقتصادات الناشئة والنامية شديدة الضعف".