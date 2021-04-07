إقتصاد

كورونا تهز الاقتصاد الالماني

Lebanon 24
07-04-2021 | 15:00
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قال مكتب الإحصاءات الألماني، إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.


وعصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفا في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد الألماني أثبت أنه أكثر متانة مما توقع الكثيرون، لأسباب من بينها استمرار الطلب القوي على الصادرات من الصين.

وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنفاق العام زاد 12.1% إلى 1.7 مليار يورو، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق، بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5% إلى 1.5 تريليون يور
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