إليكم حركة الركاب في المطار خلال الربع الأول من 2021..

مع انتهاء الربع الأول من العام الجاري 2021, وفي ظل عدم السيطرة على وباء كورونا وزيادة مخاطر انتقال هذه الجائحة، لا تزال حركة النقل التجاري بطيئة الإنتعاش على الرغم من تخفيف قيود السفر المفروضة في بعض دول العالم والحد من بعض اجراءات الإغلاق فيها ،مع ارتفاع حملات التلقيح المعتمدة في كل دولة على حدة لمواجهة هذا الوباء ولخلق مناعة لدى مواطنيها تساعدها للبدء تدريجيا بالعودة الى الحياة الطبيعية فيها.



في لبنان، لا تزال حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تتأثر بدورها بالوضع العام الذي يسيطر على معظم المطارات الدولية، يضاف اليها الإنعكاسات السلبية لمجمل الأوضاع الإقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد وقد أظهرت أرقام الربع الأول من هذا العام تراجعا في أعداد الركاب بنسبة 43 في المائة وسجل ما مجموعه 547 ألفا و 869 راكبا، في حين ان هذا المجموع كان قد قارب المليون في الأشهر الثلاثة الأولى من العام السابق 2020 .



وقد توزعت حركة المطار خلال الربع الأول من العام الجاري اي منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية شهر آذار 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2020 على النحو التالي:



-المسافرون:



انخفض مجموع الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2021 بنسبة 43 في المائة عن نفس الفترة من العام 2020 , وسجل 547 ألفا و869 راكبا في حين بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي 962 ألفا و246 راكبا.



حيث تراجع عدد الركاب الوافدين الى لبنان منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية آذار 2021 بنسبة قاربت 56 في المائة وسجل 235 ألفا و 307 ركاب ،مقابل 534 ألفا و558 راكبا في نفس الفترة من العام 2020 (اي بتراجع 55,98 في المائة ).



كما انخفض عدد الركاب في المغادرة بنسبة 50,71 في المائة وسجل 308 آلاف و 458 راكبا ( مقابل 625 ألفا و 906 ركاب في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020).



اما بالنسبة لركاب الترانزيت عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فقد ارتفع عددهم بنسبة 130,30 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري وبلغ 4104 ركاب مقابل 1782 راكبا في نفس الفترة من العام 2020 .



حركة الطائرات:

انخفض عدد الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الربع الأول من العام 2021 بنسبة 39,86 في المائة وبلغ عدد هذه الرحلات 6884 رحلة مقابل 10782 رحلة من والى لبنان خلال الربع الأول من 2020 .



فقد تراجع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية آذار 2021 بنسبة 39,83 في المائة وسجل 3244 رحلة ( مقابل 5392 رحلة في 2020) كما انخفض عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان خلال الفترة المذكورة بنسبة 39,88 في المائة وسجل 3240 رحلة مقابل 5390 رحلة في نفس الفترة من العام 2020 .



تجدر الإشارة الى ان مجموع الركاب في المطار خلال شهر آذار 2021 سجل ارتفاعا بنسبة 6,95 في المائة بعد ان بلغ 200 ألف و 604 ركاب متخطيا ما كان سجله في آذار 2020 ( 187 ألفا و568 راكبا ) حيث كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في حينه عن بدء مرحلة إغلاق عام في البلاد وقلصت عدد الرحلات الجوية من والى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من 19 آذار 2020 إثر مضاعفات إنتشار وباء كورونا في معظم دول العالم .