إقتصاد

"منع تجول من 7 مساءً حتى 5 فجراً".. أصحاب المطاعم يرفضون توصيات لجنة كورونا

Lebanon 24
07-04-2021 | 15:38
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صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان،البيان الآتي:

"صدرت توصيات عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، تقضي بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة فجرا خلال شهر رمضان المبارك، ترفض النقابة هذه التوصية بحيث أنها تضرب القطاع المطعمي خلال الشهر الفضيل وخصوصا أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، ما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك عن الاغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، ما يعني ضربة ممنهجة للقطاع.

إن هذه التوصيات من شأنها أن تشجع على الاكتظاظ في المنازل حيث التجمعات غير الآمنة، وإذا لم تعدلها اللجنة الوزارية، فتكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته".

 

وكانت أعلنت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا تقييمها للاجراءات الواجب اتخاذها خلال شهر رمضان.

 


واصدرت توصيات عدة من حظر تجول ومنع الولائم والخيم والافطارات الرمضانية، ووجوب استحصال على اذنونات وغيرها.

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