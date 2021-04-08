ثروته تقدر بـ8.3 مليار دولار.. تعرّفوا إلى أغنى رجل في العالم العربي! (صورة)

نشرت مجلة "فوربس" الأميركية تصنيفا سنويا جديدا لأغنى أغنياء العالم للعام 2021، ومجددا لم تتضمن القائمة أغنياء من السعودية، أكبر الاقتصادات العربية.

Announcing Forbes’ 35th Annual World’s Billionaires List -- The Richest in 2021 #ForbesBillionaires https://t.co/Sc7ie8JlQI pic.twitter.com/YniOjfZwSi





وقالت مجلة "فوربس" إنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا، إلا أنه تمت إضافة أسماء جديدة إلى قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث ضمت القائمة 493 اسما جديدا، وتمت الإضافة بمعدل ملياردير كل 17 ساعة.



وارتفع إجمالي عدد أصحاب المليارات حول العالم إلى 2755 مليارديرا، وفقا لقائمة "فوربس" الخامسة والثلاثين لأغنى أغنياء العالم.



وتصدر رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، قائمة أغنياء العرب، واحتل المرتبة 297 عالميا بثروة تقدر بـ8.3 مليار دولار، فيما جاء في المرتبة الثانية عربيا رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، بثورة تبلغ 4.8 مليار دولار، واحتل رجل الأعمال الجزائري المرتبة 589 في التصنيف العالمي.

وحل في المرتبة الثالثة عربيا رجل الأعمال الإماراتي، ماجد الفطيم، بثروة تقدر 3.6 مليار دولار، وجاء في المرتبة 831 في التصنيف العالمي.

