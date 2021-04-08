إقتصاد

النفط يهبط.. لهذا السبب

Lebanon 24
08-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-810881-637534760546208781.JPG
Doc-P-810881-637534760546208781.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد بيانات رسمية كشفت ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية على نحو كبير مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب في أقوى اقتصاد في العالم.

 

وتراجع خام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 62.65 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش. وهبط الخام الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 59.24 دولار للبرميل.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إنه بينما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين بقوة، خلافا للتوقعات أيضا.

 

وانخفضت مخزونات النفط 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى قرابة 502 ملايين برميل، وزادت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض، إلى ما يقل قليلا عن 230 مليون برميل.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:51 | 2021-04-08
16:45 | 2021-04-08
16:36 | 2021-04-08
15:00 | 2021-04-08
14:49 | 2021-04-08
13:28 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website