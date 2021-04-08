التضخم في مصر يرتفع بنسبة 0.2%

سجَّل معدَّل التضـخم السنوي في مصر (إجمالي الجمهورية) 4.8% لشهر مارس 2021 مقابل 4.6% للشهـر نفسه من العام السابق، مسجِّلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.9 نقطة لشهر مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً على أساس شهري قدره 0.6% مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه.وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أهم أسباب الارتفاع الشهري للتضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.7%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، ومجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%.وقابل ذلك انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.4%.وعلى جانب التغير السنوي، فقد سجـَّل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1%، متأثِّراً بزيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 16.4%، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.8%، وسجَّل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 6.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 6.6%، كما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية 1.3%.وزادت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود لارتفاعٍ قدره 4.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز، ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.6%، ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 2.4%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.3%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلِّقة بالمسكن بنسبة 1.7%.وسجَّل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 29.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.5%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2%.