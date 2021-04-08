بالأرقام.. ارتفاع اسعار الاستهلاك في شهر شباط

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، في بيان، ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2021 سجل ارتفاعا وقدره 4,59% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,75%

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 4,05%

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,58%

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 4,46%

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 4,94%

- ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 6,02%



واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2021 سجل ارتفاعا وقدره 155,40% بالنسبة لشهر شباط 2020.



كما سجل تضخم الاسعار خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 نسبة 7,6% .