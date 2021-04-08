إقتصاد

بالأرقام.. ارتفاع اسعار الاستهلاك في شهر شباط

Lebanon 24
08-04-2021 | 14:49
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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، في بيان، ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2021 سجل ارتفاعا وقدره 4,59% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,75%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 4,05%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,58%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 4,46%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 4,94%
- ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 6,02%

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2021 سجل ارتفاعا وقدره 155,40% بالنسبة لشهر شباط 2020.

كما سجل تضخم الاسعار خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 نسبة 7,6% .
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