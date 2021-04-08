الدولار يواصل ارتفاعه.. كم بلغ سعره عصراً؟

تراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الخميس في السوق الموازية ما بين 12150 و12200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان تراوح صباحاً ما بين 11950 - 12030 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.